Landkreis Günzburg/Neu-Ulm

vor 24 Min.

Wechsel an der Spitze: Das sind die neuen Polizeichefs in Günzburg, Krumbach und Neu-Ulm

Wechsel bei der Polizei in der Region: Polizeioberkommissar Lars Bernhardt verlässt die Polizeiinspektion Günzburg und setzt sein Studium fort, auf ihn folgt Andreas Fichtl. Susanne Höppler wechselt von der Polizeiinspektion Krumbach zur Kripo, kommissarischer Leiter in Krumbach wird der bisherige Stellvertreter Claus Schedel.

Bei der Polizei in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm gibt es zum 1. Mai einige Veränderungen. Die neuen Chefs eint ihre Verbundenheit zur Region.

Von Rebekka Jakob

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West hatte am Freitag zu einer Premiere eingeladen: Erstmals sollten mit Günzburg und Krumbach gleich zwei Wechsel an der Spitze der Polizeiinspektionen vollzogen werden. Doch der Wechsel ist noch viel größer - denn auch bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm wird sich dadurch personell etwas ändern. Und auch der Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm sollte an diesem Vormittag noch eine Rolle spielen.

Aber der Reihe nach: Sieben Monate lang leitete Polizeioberkommissar Lars Bernhardt kommissarisch die Polizei Günzburg - der Burgauer folgte auf Claus Schedel, der wiederum für vier Monate die Inspektion geleitet hatte, da der bisherige Günzburger Polizeichef Stefan Müller nach Weißenhorn gewechselt war. Schedel war damals als Stellvertretender Leiter zurück zur Polizei Krumbach gewechselt. Auch er stand bei dieser Feier im Fokus - dazu später mehr. Bernhardt, der in Günzburg sowohl auf dem Fußballplatz als auch in seiner Inspektion als absoluter Teamspieler galt, bereitet sich jetzt darauf vor, im Herbst ein Masterstudium zu beginnen.

