Neue Vereinsspitze bei Kids & Company in Günzburg

Der Trägerverein des Kinderhauses Kids & Company Günzburg hat eine neue Führung. Roman Drews löst Stephanie Denzler ab, die nicht mehr antrat.

Unterstützt wird Roman Drews von der neuen Zweiten Vorsitzenden Claudia Beck. Den Vorstand komplettieren Schatzmeister Sebastian Weins und Schriftführerin Irene Weglehner. Alle Entscheidungen fielen einstimmig. Die neue Führung soll den Trägerverein gegebenenfalls in eine andere Rechtsform überführen. Dies hatte im Herbst schon Maximilian Offermann, persönlich haftender Gesellschafter des Offinger Familienunternehmens BWF, angedeutet. Eine Kita mit so großen Umsatzzahlen stehe mit hauptamtlichen Kräften besser da, sagte er damals, anstelle einer Vorsitzenden werde es dann vermutlich einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin geben. Bei einer Versammlung im Herbst hatten Erzieherinnen der Einrichtung dem Vernehmen nach auch deutlich artikuliert, dass sie sich von der ehrenamtlichen Vereinsvorsitzenden Denzler in ihrer Arbeit nicht ausreichend unterstützt und wertgeschätzt fühlen. Stephanie Denzler steht mittlerweile im Zentrum einer Affäre um Förderverstöße.

Brunhuber dankt Denzler

Stefan Brunhuber, Vorstandsvorsitzender der Bezirkskliniken Schwaben und interimistischer Zweiter Vorsitzender, verabschiedete jetzt Stephanie Denzler und dankte ihr für ihre 13-jährige Tätigkeit. „Den Verein und dieses Kinderhaus gäbe es so nicht, wenn Sie nicht gewesen wären“, sagte Brunhuber in Richtung Denzler. Rainer Kenter, im Jahr 2008 Gründungsvorsitzender des Vereins, sagte: „Wir können stolz sein, was wir zusammen mit Stephanie Denzler hier in der Region geschaffen haben“, so Kenter.

Viele Aufgaben in Personalunion

Stephanie Denzler hatte den Verein zuletzt bis Herbst nahezu allein führen müssen. Nach diversen Rücktritten übernahm sie ehrenamtlich die Aufgaben der 1. und 2. Vorsitzenden, des Schatzmeisters und Schriftführers während der Pandemie 2021/22 in Personalunion. Im Juli 2022 beauftragte die Mitgliederversammlung den Vorstand mit der Ausarbeitung eines nachhaltigen Finanzierungskonzeptes – auch diese Aufgabe übernahm die Vorsitzende in enger Abstimmung mit den Mitgliedern und der Einrichtungsleitung – im Sinne des Vereins. Bei der Versammlung am 14. Oktober wurde das Konzept verabschiedet und turnusmäßig der neue Vorstand gewählt.

Auf Wunsch der Mitglieder übernahm Denzler dieses Amt vorübergehend ein weiteres Mal, um dem Verein und der Einrichtung bei den kurzfristigen Entscheidungen Stabilität zu verleihen. Den Vorstand komplettierten vorübergehend Stefan Brunhuber (2. Vorsitzender), Denzlers Ehemann Torsten Strehle (Schatzmeister) sowie Irene Weglehner (Schriftführerin). Das Ansinnen aller war, wie es in einer Mitteilung des Bezirks heißt, das einzigartige Betreuungskonzept von Kids & Company nachhaltig zu stabilisieren.

Alle 80 Plätze sind besetzt

Der neue Vorsitzende des Trägervereins, Roman Drews, ist zugleich Vorsitzender des Elternbeirats und arbeitet bei der Leipheimer Firma Wanzl. Vertreten wird er von Claudia Beck. Die Augsburgerin ist die neue Leiterin des Service-Centers Personal bei den Bezirkskliniken Schwaben. Die Diplom-Betriebswirtin (FH) mit Schwerpunkt Personalmanagement kam vom Universitätsklinikum Augsburg, wo sie den Betriebskindergarten mitbetreute. Als Schatzmeister fungiert künftig Sebastian Weins von der Firma Robatherm (Jettingen/Burgau). Irene Weglehner (Firma Wanzl) bleibt Schriftführerin. Als Kassenprüfer wurden Steffen Herrmann und Gerd Kubina bestimmt.

Kids & Company wird im kommenden Jahr von zehn Mitgliedsfirmen getragen. Alle 80 Plätze – 30 in der Kinderkrippe und 50 im Kindergarten – sind aktuell besetzt, es gibt eine lange Warteliste. Das Kinderhaus baut auf eine stabile finanzielle Grundlage: „Der Verein ist schuldenfrei“, sagte der interimistische Schatzmeister Torsten Strehle.