Neuer Bauhof für Kreis Günzburg könnte mehr als zehn Millionen kosten

Plus Der Kreisbauhof in Burgau ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nach Informationen des Kreises unstrittig. Der neue Standort müsste nicht Burgaus Gewerbegebiet bleiben.

Der Bauhof des Landkreises Günzburg in Burgau ist zu klein und nicht mehr zeitgemäß. Deshalb müssen neue Betriebsgebäude gebaut werden. Das könnte mehr als zehn Millionen Euro kosten, wie im Kreisausschuss erläutert wurde. Im Haushalt für dieses Jahr ist vorab aber nur eine Million vorgesehen.