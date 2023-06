Landkreis Günzburg

Neuer Kreisbauhof für den Kreis Günzburg soll nach Limbach kommen

In der Nähe des Limbacher Kreisverkehrs soll der neue Kreisbauhof entstehen.

Plus Das derzeit genutzte Bauhofareal des Kreises Günzburg in Burgau ist zu klein geworden. Der Kreisausschuss beriet nun über den neuen Standort im Gewerbegebiet Limbach.

Von Ralf Gengnagel

Der Kreisausschuss als auch der Kreistag haben bereits dem Neubau des Kreisbauhofes in der Industriestraße in Burgau zugestimmt. Im Laufe der Planungen habe sich jedoch herausgestellt, dass der Standort für eine Erweiterung zu klein ist. Ein neuer Standort musste gesucht werden. Im Burgauer Stadtrat wurde bereits über den neuen Standort des Kreisbauhofes im Gewerbegebiet Limbach beraten und diesem zugestimmt. Nun tagte auch der Kreisausschuss darüber.

Bei der gemeinsamen Suche mit der Stadt Burgau nach einem neuen Standort wurde das neu entstehende Gewerbegebiet in Limbach anvisiert, denn für den Neubau des Kreisbauhofes ist eine Grundstücksgröße von rund 1,1 Hektar und eine Mindestbreite von 86 Metern erforderlich. Die bisherige Größe des bestehenden Kreisbauhofes beträgt nur 0,61 Hektar. Im Flächennutzungsplan ist die infrage kommende Fläche bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen. Ein entsprechender Bebauungsplan muss noch erlassen werden, informierte Landrat Hans Reichhart (CSU). Die Stadt Burgau sei federführend für die Bauleitplanung zuständig und hole dafür Angebote der Planungsbüros ein. Die Bauleitplanung erfolge in gemeinsamer Absprache mit dem Landkreis, der dafür die Kosten übernehme. Ein zusätzlicher Bereich werde in den Flächennutzungsplan aufgenommen und ebenfalls als Gewerbegebiet ausgewiesen. Hierzu bedarf es eines zweiten Bauleitplanverfahrens mit Flächennutzungsplanänderung. Baubeginn wäre demnach Ende 2024.

