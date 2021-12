Neuer Vorstand für die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach bestellt

Nachdem der langjährige Vorstand der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach, Dr. Volker Rehbein, wieder als Arzt arbeiten will, steht jetzt fest, wer zunächst nachfolgt.

An der Spitze der Kreiskliniken wird es in den kommenden Monaten einen neuen Interimsvorstand geben. Der Verwaltungsrat der Kreiskliniken Günzburg-Krumbach hat diesen am späten Donnerstagnachmittag offiziell bestellt, wie das Landratsamt am Freitagabend mitteilte. Der neue Mann an der Spitze ist Stefan Starke. Er wird die beiden Häuser künftig leiten. Für eine Übergangszeit konnte die Suche nach einem Nachfolger des bisherigen Chefs beschleunigt werden, für eine dauerhafte Besetzung der Stelle ist aber ein umfangreicheres Ausschreibungsverfahren nötig, bei dem sich Starke natürlich auch einbringen und somit dauerhaft bleiben könnte, sollte er erneut den "Zuschlag" erhalten.

Der studierte Gesundheitsökonom ist demnach seit mehr als zehn Jahren als Manager und Geschäftsführer in unterschiedlichen Krankenhäusern der Grund- und Regelversorgung bis hin zur Maximalversorgung in ganz Deutschland tätig. In den vergangenen sechs Jahren lag sein regionaler Schwerpunkt in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Starke nimmt sein Amt als neuer Vorstand ab Januar 2022 wahr: „Ich freue mich sehr, künftig für die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach arbeiten zu dürfen. Die Kliniken stehen für hervorragende Medizin und Pflege. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden der Pflege und den Ärztinnen und Ärzten möchte ich die wohnortnahe Gesundheitsversorgung für den Landkreis Günzburg und die Umgebung weiterentwickeln und auch wirtschaftlich zukunftssicher aufstellen.“

Die Kreiskliniken Günzburg-Krumbach sollen in kommunaler Hand bleiben

Dabei wird Starke auch an die Leistungen seines Vorgängers anknüpfen. Die Kreiskliniken wurden in den vergangenen fast 15 Jahren von Dr. Volker Rehbein geführt. Er wird, wie berichtet, sein Amt Ende des Jahres aus persönlichen Gründen niederlegen - er will wieder als Arzt arbeiten. Diese Entscheidung war überraschend gekommen, sodass jetzt schnell jemand gefunden werden musste, der den Posten übernimmt.

Landrat Hans Reichhart (CSU): „Ich freue mich, dass wir den Vorstandswechsel so schnell gestalten konnten und wir uns über die neue Personalie im Verwaltungsrat schnell einig waren. Nun haben wir einen jungen und zugleich sehr erfahrenen Klinikvorstand, der beide Klinik-Standorte stabil und zukunftsstark leiten wird.“ Reichhart unterstreicht damit zugleich, dass mit dem Wechsel des Vorstands die Kliniken weiterhin als kommunale Einrichtungen geführt werden, was ein klares Bekenntnis für die Standorte Günzburg und Krumbach darstelle. Der Landkreis Günzburg und der Verwaltungsrat würden auch in den kommenden Jahren ihrer Verantwortung für die Kliniken und deren Personal verantwortungsvoll nachkommen. Zugleich wird der Standort beider Kliniken weiter gestärkt: Durch Baumaßnahmen, durch die Stärkung der Ausbildung im Bereich Pflege und nicht zuletzt durch die Schaffung bezahlbaren Wohnraums im Umfeld der Kliniken im Landkreis Günzburg. (AZ)