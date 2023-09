Neues Vhs-Programm: Vegane Ernährung und Kochen ohne Plastik

Die Vhs Günzburg startet mit dem Schwerpunkt "Nachhaltigkeit" ins neue Semester. Das hat auch Einfluss auf den künftigen Weg zu Ausflugszielen.

Ein Vortrag, bei dem es um vegane Ernährung geht, Kochkurse, die zeigen sollen, wie man Plastik samt Transportemissionen vermeidet und nachhaltiger Hausbau: Die Kurse, die die Volkshochschule (Vhs) Günzburg im kommenden Semester anbietet, zeigen, wo der Schwerpunkt in den kommenden beiden Halbjahren liegen wird. Die Einrichtung hat sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben – oder zumindest auf ihre Flyer und das Programmheft. Darauf prangen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die die UN vor fast einem Jahrzehnt festgelegt hat. Neben der Einführungsveranstaltung am 27. September gibt es direkt auf der ersten Programmseite zwei Vorträge, bei denen es um Klima, Wärmeversorgung und Mobilität geht. Und auch bei den Offinger Filmtagen sollen fünf Werke gezeigt werden, die sich mit dem Motto beschäftigen.

Aber nicht nur Veranstaltungen, bei denen es explizit um dieses Jahresthema geht, sollen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Nachhaltigkeit im Alltag näher bringen. "Neu ist zum Beispiel das Siebdrucken", sagt Norbert Mäusle, stellvertretender Leiter der Vhs. Dabei gehe es neben dem Handwerk auch darum, Kleidungsstücke länger zu verwenden. Denn durch die Technik lassen sich alte Schätze zu ganz neuen machen. Spätestens dann, wenn man durch den Nähkurs auch noch lernt, die Form zu verändern.

Fahrten der Günzburger Vhs sollen öfter mit der Bahn stattfinden

Für Berthold Lipp, den Zweiten Vorstand der Vhs, ist klar, dass die diesjährigen Programmpunkte den Zeitgeist treffen. Nachhaltigkeit sei wichtig. Und außerdem nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein gesundheitliches Thema, das die Zukunft bestimmt. "Nicht umsonst gibt es so etwas wie die Letzte Generation", meint er.

Bei den Programmen in den Räumen der Vhs möchte Kathrin Ost, die für Kulturfahrten und Reisen zuständig ist, nicht aufhören. Zu Zielen, bei denen das logistisch möglich ist, soll es nämlich künftig mit dem Zug gehen – nicht mehr mit dem Bus wie früher. "Das ist zwar nicht komplett nachhaltig, aber zumindest ressourcenschonender", sagt Ost. Beliebte Veranstaltungen, die darunter fallen, sind etwa das Neujahreskonzert in Neu-Ulm sowie die Frankfurter Buchmesse. Auch ein Vortrag geht näher auf das Thema "nachhaltig reisen" ein.

Künstliche Intelligenz an der Volkshochschule Günzburg

Doch im kommenden Semester gibt es an der Vhs Günzburg nicht nur Kurse, die sich um das Hauptmotto drehen. Genauso zukunftsorientiert ist etwa ein Vortrag, der Zuhörerinnen und Zuhörern die "mühelose Nutzung von ChatGPT", also künstlicher Intelligenz, im Alltag vermitteln soll. Und wer es direkt selbst ausprobieren möchte, kann am passenden Kurs dazu teilnehmen und lernen, wie man Fragen richtig stellt, um die gewünschten Ergebnisse zu erhalten.

Am 27. September gibt es zum offiziellen Start eine Veranstaltung im Günzburger Panoramasaal, bei der das Motto "Weiter denken - Zukunft leben" von verschiedenen Referentinnen und Referenten, darunter etwa der Schriftsteller Manfred Bomm, vorgestellt wird. Danach gibt es eine Diskussion, Besucherinnen und Besucher können außerdem persönlich mit den Rednerinnen und Rednern sprechen.