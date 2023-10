Nikolauskonvoi will armen Menschen in Rumänien helfen

Ein überregionaler Verein wirbt um Unterstützung und bittet um Geld- oder Sachspenden. Wo es überall im Landkreis Günzburg Sammelstellen gibt.

Ein Vater mit sieben Kindern, ein Kindergarten mit kaputtem Ofen und Spielzeug sowie Jugendliche ohne passendes Schuhwerk – seit zehn Jahren bringen die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer rund um den Nikolaustag Weihnachtspäckchen, Überlebenspakete und Hilfsgüter in die ärmsten Regionen im Süden Rumäniens.

Der Verein Hinsehen und Helfen mit Sitz im unterfränkischen Bischbrunn (Landkreis Main-Spessart) sammelt dafür die Spenden in verschiedenen Städten und Gemeinden in Süddeutschland wie Ulm, Günzburg, Nördlingen, Gerstetten und Marktheidenfeld ein, um sie mit mehreren Lastwagen im Konvoi vor Ort zu verteilen. Das sind Eindrücke und Erlebnisse, die berühren. Warum die Freiwilligen jedes Jahr helfen, wissen sie genau. In ihrem Blog halten sie die Begegnungen mit den Menschen vor Ort und ihre Eindrücke von den dortigen Lebensbedingungen fest. So berichtet die freiwillige Helferin Martina Hellmich aus Gerstetten: „Wir haben einen verwitweten Vater von sieben Kindern besucht, der von 350 Euro im Monat leben muss. Unsereins kann sich gar nicht vorstellen, wie man mit so wenig Geld so viele Menschen durchbringen kann. Da bleibt natürlich einiges auf der Strecke. Deswegen hat die Familie von uns unter anderem mehrere Matratzen für ihre Betten sowie einen neuen, kleinen Kachelofen bekommen. Die Freude und Dankbarkeit waren unglaublich groß."

Andere Kinder und Jugendliche erhalten warme Kleidung oder ein ordentliches Paar Schuhe; auch Schreibwaren und Hygieneartikel sind beliebte Geschenke. Älteren, zum Teil allein lebenden Menschen werden Nahrungsmittel oder medizinische Güter zuteil. So kommen durch den Einsatz der rund 40 Helferinnen und Helfer die Spenden genau dort an, wo sie gebraucht werden. Der Nikolauskonvoi 2023 kann mit Weihnachtspäckchen, Überlebenspaketen oder Geldspenden unterstützt werden.

In der Region können nach Angaben des Vereins bis 10. November Päckchen an folgenden Sammelstellen abgegeben werden: