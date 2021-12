Noch eine Baustelle: Neubau der B16-Brücke bei Günzburg

Günzburg bleibt nicht ohne Straßenbaustellen. Was demnächst an der B16-Bahnbrücke geschieht.

In unserem Bericht am 24. Dezember über Baustellen im Landkreis Günzburg hat ein wichtiger Punkt gefehlt: die Erneuerung der Bahnbrücke an der Bundesstraße 16 bei Günzburg. Die B16 wird dort ab Dienstag, 11. Januar, bis Oktober 2022 für den Verkehr gesperrt. Grund hierfür ist der Ersatzneubau der Bahnbrücke sowie die Errichtung eines Kreisverkehrs an der Kreuzung B16/Auweg und eines Durchlasses zur Anbindung des neuen Auwegareals.

B16-Brücke bei Günzburg wird neu gebaut, Umleitungen über Polizeiohr

Die vorbereitenden Arbeiten wurden im November und Dezember 2021 durchgeführt. Der Verkehr wird großräumig über das sogenannte Polizeiohr, Offingen und Peterswörth, umgeleitet. Die gleiche Umleitungsstrecke wurde dieses Jahr bereits für die Sanierung der B16 nördlich der Donau verwendet. (AZ)

