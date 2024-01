Notarztstandort Günzburg: Notärzte verdienen künftig deutlich mehr

Die Erhöhung der Notarztvergütung ist auch ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Notarztstandortes Günzburg.

Die Notärztinnen und Notärzte sind echte Lebensretter und verdienen für ihre anspruchsvolle Tätigkeit eine leistungsgerechte Vergütung, teilt Landtagsabgeordnete Jenny Schack ( CSU) in einer Pressemitteilung mit und begrüßt die kürzlich erzielte Einigung zur neuen Notarztvergütung in Bayern. Notärztinnen und Notärzte tragen laut Schack zur Sicherstellung einer flächendeckenden und qualitativ hochwertigen Versorgung der Bevölkerung bei. Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (KVB) und die in Bayern tätigen Sozialversicherungsträger haben sich als zuständige Verhandlungspartner auf eine Anhebung der Vergütung für den Notarztdienst ab dem 1. Januar 2024 geeinigt.

Gesamtvergütung steigt in zwei Jahren um rund ein Viertel

Die Gesamtvergütung im Notarztdienst wird laut Innenministerium im Jahr 2024 um 17,6 Prozent und im Jahr 2025 um weitere 7 Prozent steigen. Hierdurch werden finanzielle Anreize für die Übernahme von Notarztdiensten geschaffen. „Mit der Anhebung der Vergütung legen wir die Grundlage dafür, dass das System weiterentwickelt und verbessert werden kann und regionale Belange und niedrig frequentierte Standorte im ländlichen Raum besser berücksichtigt werden können“, betont Schack. „Gerade für unseren ländlich geprägten Landkreis ist die Erhöhung der Vergütung ein wichtiger Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Notarztstandorte.“ (AZ)