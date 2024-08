Notfallversorgung in den Kreiskliniken wurde unter die Lupe genommen

Aus seinem Dankesschreiben an die Teams der zentralen Notaufnahmen in Günzburg und Krumbach kann man den Stolz herauslesen, den Dr. Björn Tauchmann empfunden haben mag, als er die Briefe verfasste. Der ärztliche Leiter der Stabsstelle Akut- und Notfallmedizin berichtete über die guten Nachrichten, die vor Kurzem eingetroffen sind. Der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) hatte im Mai an beiden Häusern binnen einer Woche die Notfallversorgung unter die Lupe genommen.

Die Prüfer bescheinigten der Klinik Günzburg, dass sie die an die erweiterte Notfallversorgung (Stufe 2) geknüpften Anforderungen erfüllt, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreiskliniken. Das gelte auch für die Klinik Krumbach mit dem erfolgreichen Bestehen der Basisnotfallversorgung (Stufe 1).

Kliniken im Landkreis Günzburg punkten bei der Notfallversorgung

Dass die Prüfungen bestanden worden sind, sei keineswegs selbstverständlich, wie die Kliniken dazu mitteilen. Eine Blitzumfrage vor gut zwei Jahren unter deutschen Notaufnahmeleitungen zur MDK-Prüfung ergab, dass gut ein Drittel (34 Prozent) der Notfallversorger nicht bestanden hat – entweder, weil der Nachweis des verantwortlichen Arztes fehlte, eine Ersteinschätzung (Triage) wie vorgeschrieben binnen zehn Minuten nicht stattgefunden hat oder die Facharztpräsenz nach spätestens 30 Minuten nicht gewährleistet war. Das alles funktioniere jedoch in den beiden Kliniken im Landkreis Günzburg. An den Prüfungstagen selbst, schätzt Dr. Björn Tauchmann, waren in Krumbach und Günzburg jeweils 50 Personen während der umfassenden Tests einbezogen. Acht Stunden lang wurde an den zwei Prüfungstagen auf allerlei Details geachtet. Dass etwa ein Unfallchirurg nur unter Tags oder an Werktagen verfügbar ist, reiche nicht aus. Rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr bereit zu sein – das ist die Vorgabe. Es gebe viele weitere solcher „24/7-Regelungen“ (also 24-Stunden-Einsatzbereitschaft an allen sieben Tagen in der Woche). „Es ist ein strenger Anforderungskatalog mit Kriterien, die alle erfüllt werden müssen“, verdeutlicht Klinikvorstand Robert Wieland.

Insgesamt 40 Fälle von Notfallpatienten wurden überprüft

Die Prüfer haben die Fälle von jeweils 20 Notfallpatienten aus Günzburg und Krumbach aus den vergangenen zwei Jahren stichprobenartig herausgefischt und sie sich genau angesehen. Auch im Nachhinein konnte die bestmögliche Notfallversorgung nachvollzogen und zurückverfolgt werden. „Die lückenlose Dokumentation hat definitiv mit der Motivation unseres Personals in den Häusern zu tun“, lobt Dr. Tauchmann. Beanstandungen der Prüfer: Fehlanzeige.

Klinikvorstand Wieland unterstreicht die Bedeutung dieser für die Kreiskliniken erfolgreichen Prüfungen: „Die moderne interdisziplinäre Notfallversorgung ist ein Eckpfeiler in der wohnortnahen medizinischen Versorgung der Menschen in der Region. Die Versorgungsqualität, die uns mit den beiden bestätigten Stufen bescheinigt wird, ist nichts anderes, als Voraussetzungen der kommenden Krankenhausstrukturreform bereits jetzt zu erfüllen. Beide Standorte sind in diesem Bereich für die Zukunft gut gerüstet.“ (AZ)