ÖDP präsentiert Miriam Albrecht als Landtagskandidatin

Plus Die Günzburgerin tritt für die Landtagswahl 2023 an. Für den Bezirkstag kandidiert Richard Snehotta aus Nattenhausen.

Die ÖDP hat ihre Landtags- und Bezirkstagsdirektkandidaten für den Stimmkreis Günzburg aufgestellt. Miriam Albrecht, Diplomkauffrau und Geschäftsführerin aus Günzburg, tritt zur Landtagswahl an. Richard Snehotta ist selbstständiger Krankenpfleger aus Nattenhausen und kandidiert für den Bezirkstag.