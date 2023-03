Ökolandbau stagniert im Landkreis: Ein Ortsbesuch in Oberwaldbach

Plus Etwa 3900 Hektar sind im Landkreis Günzburg ökologisch bewirtschaftet. Dass es nicht mehr sind, liegt auch an den Herausforderungen. Wie Familie Heiligmann arbeitet.

In Bayern wächst der Ökolandbau nur noch verhalten, und im Landkreis stagnieren die Zahlen. So sagen es die Daten, die Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber im Februar bekannt gab und die bei einem Pressetermin des Amtes für Landwirtschaft und Ernährung Krumbach-Mindelheim auf dem Betrieb Heiligmann vom stellvertretenden Behördenleiter Markus Eggenmüller aus Krumbach dargestellt wurden. Aktuell sind im Landkreis Günzburg bei 92 landwirtschaftlichen Betrieben etwa 3900 Hektar in ökologischer Bewirtschaftung.

Wie ökologische Landwirtschaft funktioniert und mit welchen Problemen die Bauern derzeit konfrontiert sind, wurde auf dem Betrieb von Friedbert Heiligmann in Oberwaldbach gezeigt. Der Betrieb mit etwa 40 Hektar besteht aus zwei Bereichen, einer Ochsenmast mit eigener Ammenkuhhaltung, hier werden die Kälber von Milchkühen gesäugt und dann als Ochsen gemästet, und einer Hähnchenhaltung mit 4500 Tieren. Die Haltung erfolgt nach Biolandrichtlinien und wird über den regionalen Handel bei Feneberg vermarktet. Der Betrieb wird im Nebenerwerb geführt, da die Familie davon allein nicht mehr leben kann. Im Jahr 2016 wurde die Milchviehhaltung eingestellt und die Umstellung auf Ökolandwirtschaft mit der Ochsenmast und der Hähnchenmast begonnen.

Die ganze Familie hilft auf dem Betrieb in Oberwaldbach mit

Die erwachsenen Kinder helfen mit ihren Partnern mit, wenn es gilt, die Arbeitsspitzen zu bewältigen. Tochter Monika, die in Elternzeit zu Hause ist, ist nahezu täglich im Einsatz. Auf dem Betrieb Heiligmann werden die Hähnchen im Rein-raus-Verfahren gemästet. Dabei werden, so Friedbert Heiligmann, alle Hähnchen möglichst an einem Tag abgeholt, der Stall ausgemistet und gewaschen. So wird versucht, den Krankheitsdruck gering zu halten. Dadurch muss aber viel Arbeit in kurzer Zeit geleistet werden.

Im Betrieb der Familie Heiligmann gibt es eine Kükenaufzucht. Foto: Josef Wiedemann

Dann werden die Hähnchen aus dem Aufzuchtstall, der in einem Altgebäude im Ort liegt, in den vor dem Dorf ausgesiedelten Maststall gebracht. Dort haben die Tiere ausreichend Platz und auf den angrenzenden Wiesen und Äckern Gras und Würmer zu fressen. Ihr Futter und Wasser bekommen sie regelmäßig im Stall.

Der Betrieb in Oberwaldbach liefert sein eigenes Getreide bei einer Futtermühle ab und erhält es von dort als Futter für seine Tiere aufgemischt mit zusätzlichen Komponenten an Eiweiß und Mineralstoffen wieder zurück. Der Mist wird wieder auf die Felder ausgebracht, so entsteht ein Nährstoffkreislauf im Betrieb auf den Flächen. Beim Stichwort Fläche kommt dem Landwirt sofort der Flächenverbrauch in der Gegend in den Kopf: „Warum muss die Bahn jetzt bei uns Äcker kaufen, die brauchen wir Bauern doch dringender.“ In der Tat ist der Flächenfraß im Landkreis Günzburg derzeit heiß diskutiertes Thema, das die Bauern drückt. Die Bahnlinie wird viel benötigen, auch die geplante Umgehung der B16 um Ichenhausen wird mehr als das Doppelte der Flächen vom Betrieb Heiligmann verschlingen, um in großzügigster Weise schwungvoll um Ichenhausen herumzukommen. Dazu kommen noch die Gewerbegebietsausweisungen, anstatt vorhandene Flächen zurückzubauen und umzunutzen.

Manch ein Hähnchen wird auch von einem Greifvogel gefressen

Zurück zum Hof: Insgesamt dauert ein Hähnchenleben auf dem Betrieb Heiligmann etwa acht Wochen, bis die Tiere mit einem Gewicht von etwa 2,5 kg verkauft werden. Sie werden in der Nähe in Kirchheim nach kurzem Transportweg geschlachtet und zu Hähnchenschnitzel und Geflügelwurst verarbeitet. Manchmal endet so ein Hähnchenleben auch ungewollt schon früher, wenn Rotmilan, Bussard oder Habicht sich an den frei laufenden Tieren bedienen. Dann erinnert nur noch ein Bündel Federn an das Drama, das sich auf der Wiese abgespielt hat. Das sind natürliche Verluste bei dieser Haltungsform.

Im Freilauf haben die Hähnchen viel Platz. Foto: Josef Wiedemann

Die Familie Heiligmann möchte mit ihrer Tierhaltung für den Markt produzieren. Dass dazu ein entsprechender Preis für die Tiere notwendig ist, leuchtet ein. Gelegentlich vermisst Friedbert Heiligmann die Anerkennung durch die Bevölkerung für sein Engagement und die Wertschätzung für seine Arbeit. Er versucht, gesunde Tiere zu erzeugen, und sieht sich hohen Kostensteigerungen gegenüber. Gerade die aktuelle Preisanhebung der Tierärzte macht ihm zu schaffen.

Als Biobetrieb mit geringerer Flächenintensität brauche er höhere Preise, da der Ertrag je Hektar geringer sei und er so für jedes erzeugte Kilogramm Fleisch mehr Aufwand habe als ein konventioneller Betrieb. Hier ist das Amt in Krumbach und Mindelheim mit seinen Beratern bei der Umstellung behilflich. Es ist nicht das Ziel, die angestrebten 30 Prozent der Fläche in Bayern zwingend ökologisch zu bewirtschaften, so die Vertreter der Behörden, der Markt muss das auch honorieren und finanzieren. Davon hängt die Zukunft der Betriebe ab. Auch bei Heiligmanns ist man am Überlegen, wie es weitergeht, wer von den Kindern wie den Betrieb weiterführen wird.