Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Offingen als Umschlagplatz für Partydroge im Kilobereich

Plus Wie ein 45-jähriger und seine Komplizin Amphetamin in großen Mengen verkauft haben und welche Strafen ihnen drohen.

Von Wolfgang Kahler

Straftäter sind selten an ihrem Äußeren erkennbar. Ein 45-Jähriger in seinem Karl Lagerfeld-Sweater auf der Anklagebank macht da keine Ausnahme. Aber Frank S. weist eine umfangreiche kriminelle Suchtkarriere auf. Ihm droht jetzt erneut ein längerer Aufenthalt hinter Gitter, weil er sechs Kilogramm der Partydroge Amphetamin unter anderem in Offingen und in Senden (Landkreis Neu-Ulm) dealte. Dabei half ihm eine 34-jährige Deutsch-Polin aus dem Landkreis Landsberg. Beide müssen sich wegen Rauschgift-Handels vor dem Memminger Landgericht verantworten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .