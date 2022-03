Stefan Offermann aus Offingen erhält das Bundesverdienstkreuz

Plus Stefan Offermann bekommt das Bundesverdienstkreuz für sein unternehmerisches Lebenswerk und sein ehrenamtliches Engagement. Was dem Offinger wirklich wichtig ist.

Sie könnten ein kleines Dorf bevölkern – die 428 Männer und Frauen aus dem Landkreis Günzburg, die bisher das Bundesverdienstkreuz erhalten haben. 161 von ihnen leben noch. Die Schar der Geehrten hat kürzlich Zuwachs bekommen – in Person von Stefan Offermann, der bei einer Feierstunde im bayerischen Bauministerium die Auszeichnung entgegennehmen durfte.