Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Ohne Auto ist Mobilität im Landkreis Günzburg noch problematisch

Plus Gibt der Landkreis Günzburg zu wenig für den ÖPNV aus? Wann lohnt sich der Umstieg vom Auto? Antworten darauf gibt es bei einer Veranstaltung im Forum.

Von Sandra Kraus

Ohne Auto mobil im Landkreis Günzburg, geht das überhaupt? Dieser Frage und einer ehrlichen Diskussion stellte sich Landtagsabgeordneter Markus Büchler im Günzburger Forum am Hofgarten. Eingeladen dazu hatten die örtlichen Arbeitskreise Mobilität von Bund Naturschutz und den Grünen, in denen sich zum Teil dieselben engagieren, so auch Stephan Deak. Ein Quiz war der unterhaltsame Einstieg in einen ernsthaften Abend, und die rund 50 Besucherinnen und Besucher lösten die Fragen meistens richtig. Fast 100 Prozent wussten, dass es das Deutschlandticket nur online zu kaufen geben wird. Oder dass man nach einem Abendessen in Günzburg mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nach Burtenbach erst am nächsten Morgen um kurz vor sechs Uhr ankäme, zu Fuß ginge es schneller.

