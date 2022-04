Ostereier-Malaktion: Marianne Winkler bemalt nach 25 Jahren wieder ein Ei

Bei manchen unserer Künstlerinnen und Künstler liegt es lange zurück, dass sie ein Osterei bemalt haben. Für uns haben sie's wieder getan. Den Auftakt macht Marianne Winkler aus Leipheim.

Marianne Winkler ist in Leipheim bekannt wie ein bunter Hund. Schließlich zeigt sie Einheimischen wie Auswärtigen die offenkundigen und die versteckten Schönheiten der Güssenstadt. Gerne verkleidet sie sich dabei – zum Beispiel als Nachtwächter oder als Bauer Martin. Jetzt ist sie auf Bitte unserer Redaktion in eine andere Rolle geschlüpft – und das ganz ohne Kleiderwechsel. Sie mühte sich darum, ein Osterei zu bemalen – nein, es sind gleich drei geworden. Hier ist ihr Bericht:

Friedenstaube auf Osterei von der temporären Künstlerin Marianne Winkler, die oft als Gästeführerin den Menschen Leipheim näherbringt. Foto: Winkler

"Zuerst möchte ich gerne mitteilen, dass schon alleine die Bitte, bei dieser Osterei-Aktion mitzuwirken, mich sehr amüsiert hat. Wie jeder Mensch habe ich auch meine Schwächen. Eine davon ist es, dass ich künstlerisch mehr als unbegabt bin. Bereits zu Zeiten, als meine Kinder noch das 'Ostereieranmalfieber' hatten (das ist nun immerhin schon fast 25 Jahre her), war es eine Herausforderung, den Ansprüchen meiner Kinder – also ihnen zu helfen oder mitzuwirken – gerecht zu werden. Ich habe es immer geschafft, sie zufriedenzustellen, wenn ich auch froh war, als diese Zeit vorüber war. So kann man sich vorstellen, dass der Gedanke, wieder ein Osterei zu gestalten, mir schon im Vorfeld Schweißtropfen auf die Stirn gezaubert hat.

Marianne Winkler wählt eine Friedenstaube als Motiv

Ich habe mir lange überlegt, welches Motiv ich für das Osterei wählen soll. Kringel malen? Kreise? Irgendein anderes Muster? Nein, wird eine Katastrophe, dachte ich mir. Da mich die Zeitung jeden Tag über das Tages-Weltgeschehen unterrichtet, mich auch oft die Bilder des Kriegsgeschehens sehr beschäftigen, habe ich versucht, meine Gefühle ein wenig auf das „Ei“ zu übertragen. Die nicht einfachen Zeiten heutzutage sind oft nur mit einem offenen Blick für das Schöne im Kleinen zu mildern. Mit einem lachenden Herzen und den warmen Strahlen der Frühlingssonne das Erwachen der Natur sehen und genießen, ist doch viel wert. Es zu schätzen, dass wir das Osterfest mit unseren Familien feiern dürfen, uns an die gedeckte Ostertafel setzen können, gesund sind. Und die Friedenstaube, sie spricht für sich. Das Bemalen meines Ostereies hat dann gar nicht so lange gedauert, circa 30 Minuten. Mein Mann und ich haben immer wieder herzlich gelacht, wie unbeholfen ich mich angestellt habe. Wir freuen uns auf das Osterfest. Frohe Ostern!" (AZ/ioa)

