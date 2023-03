Landkreis Günzburg

vor 47 Min.

Pflege wird zur Herkulesaufgabe im Landkreis Günzburg

Die Schere in der Pflege zischen dem steigenden Bedarf einerseits und den fehlenden Fachkräften andererseits geht immer weiter auseinander. Das gilt auch für den Landkreis Günzburg.

Plus Der Landkreis Günzburg hat sein seniorenpolitisches Gesamtkonzept weiterentwickelt. Die Herausforderungen werden wachsen.

Von Jörg Sigmund Artikel anhören Shape

Bereits im Jahr 2008 wurde für den Landkreis Günzburg ein seniorenpolitisches Gesamtkonzept erarbeitet. Jetzt, 15 Jahre später, soll es den gesellschaftlichen und demokratischen Entwicklungen angepasst werden. Die Ergebnisse umfangreicher Untersuchungen und Befragungen stellte Christian Rindsfüßer vom beauftragten SAGS-Institut in Augsburg in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Gesundheit, Familie und Senioren vor. Einhelliges Fazit war dabei, dass vor allem der Pflegebedarf in den kommenden Jahren ständig zunehmen werde. „Der demografische Wandel erfordert erhebliche Anstrengungen. Die größten Herausforderungen wird es bei den hochbetagten Menschen geben“, sagte Rindsfüßer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen