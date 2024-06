Nach der Flut: Plünderungen und Betrügereien im Kreis Günzburg häufen sich

Wut und Empörung machen sich breit. Bei der Polizei im Landkreis Günzburg gehen seit der Flutkatastrophe immer mehr Meldungen über Plünderungen und Diebstähle ein.

Nach der Hochwasserkatastrophe im Landkreis häufen sich laut Polizeiangaben inzwischen Mitteilungen besorgter Bürgerinnen und Bürger über vermeintliche Plünderungen oder eine Zunahme von Diebstahlsdelikten, insbesondere in den derzeit unbewohnbaren Stadt- und Ortsteilen, in denen die Aufräumarbeiten laufen. Entsprechenden Hinweisen geht die Polizei unverzüglich nach. Der Verdacht erwies sich jedoch in den meisten bisher bekannt gewordenen Fällen als unbegründet. Die Polizei bittet weiterhin, entsprechend verdächtige Wahrnehmungen schnellstmöglich mitzuteilen und tatsächliche Diebstähle auch unbedingt zur Anzeige zu bringen.

Bereits von Freitag auf Samstag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem evakuierten Haus im Fasanenweg in Offingen ein Notstromaggregat und zwei Kanister mit insgesamt 20 Liter Benzin. Das Haus war aufgrund eines Hochwasserschadens nur notdürftig gesichert.

Falsche LEW-Mitarbeiter zur Abzocke in Burgau gesichtet

Wie die Stadt Burgau auf ihrer Internetseite informiert, waren im Stadtgebiet zwei Personen in Engelbert-Strauss-Kleidung und mit einem Fahrzeug (Aufschrift "Elektro Saibel") und Kennzeichen "WI" (Wiesbaden) unterwegs, die sich als LEW-Mitarbeiter ausgaben und Bargeld für die Freischaltung der Stromanschlüsse verlangten. Die Stadt Burgau und die Polizei machen darauf aufmerksam, dass LEW-Mitarbeiter grundsätzlich kein Bargeld verlangen. In diesen Fällen ist umgehend die Polizei zu verständigen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch