Polizei sprengt Rauschgiftbande im Landkreis Günzburg

Am Donnerstag rückten 50 Beamte in Günzburg, Leipheim, Offingen und Burgau an. Was den verdächtigen Personen vorgeworfen wird und wie viele in Untersuchungshaft sitzen.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags rückten rund 50 Beamte an: 25 waren von der Kripo in Neu-Ulm und ungefähr 25 weitere von der Bereitschaftspolizei. Ihr Ziel: acht, wie die Polizei sagt, "Objekte" im nördlichen Landkreis Günzburg. Dabei hatten die Ermittler richterliche Durchsuchungsbeschlüsse für diese Anwesen: Wohnungen, Häuser.

Die Polizei hat bei Rauschgift-Razzien im Landkreis Günzburg am Donnerstag unter anderem 600 Gramm Marihuana (dunkle Substanz) und zwei Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Foto: Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Schwaben Süd/West

Darin wurden nicht unerhebliche Mengen an Betäubungsmitteln vermutet. Ein Verdacht, der sich wenig später bewahrheiten sollte. Vier der sieben Beschuldigten haben, so der Vorwurf, schwunghaften Handel mit Rauschgift betrieben – im Kilogrammbereich. Die Beamten trugen nach Informationen unserer Redaktion aus Gebäuden in Leipheim, Günzburg, Offingen und Burgau zwei Kilogramm Amphetamin, rund 600 Gramm Marihuana sowie etwa 20 Gramm Kokain zusammen. Der Straßenverkaufswert liegt insgesamt bei etwa 46.000 Euro für diese Substanzen.

Durchsuchungen im Landkreis Günzburg: Schlag gegen Rauschgiftbande

Außerdem sind mehrere Cannabispflanzen und eine Vielzahl an Speichermedien und Handys sichergestellt worden, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Freitagnachmittag mitteilte. Vier der sieben Personen werden als Händler verdächtigt, die drei anderen – darunter eine Frau – als mutmaßliche Abnehmer. Ob diese dann die Drogen weiter veräußert oder zum Eigengenbrauch benutzen wollten, ist bislang nicht bekannt geworden.

Drei vorläufig festgenommene Männer im Alter zwischen 30 und 43 Jahren sind noch am Freitag auf Antrag der Memminger Staatsanwaltschaft der Ermittlungsrichterin vorgeführt worden. Sie sitzen bereits in U-Haft. Üblich ist es in solchen Fällen – beispielsweise, um mögliche Absprachen zu unterbinden –, die Verhafteten in verschiedenen Justizvollzugsanstalten unterzubringen. In diesem Fall sind es die Gefängnisse in Memmingen, Kempten und Gablingen (Landkreis Augsburg).

Bereits seit Beginn des Jahres wird gegen den Kreis der Drogenhändler und -abnehmer ermittelt. Die Verdächtigen leben offenbar allesamt im Landkreis Günzburg. (mit AZ)