Polizei stellt größere Mengen Rauschgift im Landkreis Günzburg sicher

Die Kripo durchsucht am Donnerstag mehrere Anwesen im Landkreis Günzburg und sprengt damit eine Drogenbande, die schwunghaften Rauschgifthandel betrieben hatte.

Die Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben Schwaben Süd/West führt seit Anfang des Jahres ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Beschuldigte aus dem Raum Günzburg und Burgau wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Am Donnerstag nun wurden insgesamt acht Objekte im nördlichen Landkreis Günzburg durchsucht. Ermittlungen laufen gegen sieben beschuldigte Personen. Drei Männer wurden am Freitag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. (AZ)

Mehr lesen Sie hier in Kürze.