Polizei stoppt Rauschfahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Gleich zweimal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Günzburg Rauschfahrten bei Verkehrsteilnehmern unterbinden. Sie erwartet nun eine Strafe.

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstag gegen 23 Uhr in der Ichenhauser Straße stellten die Beamten der Günzburger Polizei bei einem 48-jährigen Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab laut Polizeiangaben einen Wert von über 1,1 Promille. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem musste der Mann an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Gegen den 48-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Fahrt unter Drogeneinfluss in Ichenhausen unterbunden

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Günzburger Straße stellten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg bei einem 31-jährigen Autofahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Wie die Polizei verlauten ließ, war ein Drogenschnelltest vor Ort nicht möglich. Daher wurde gleich eine Blutentnahme angeordnet. Je nach deren Ergebnis erwartet den Mann voraussichtlich ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. (AZ)