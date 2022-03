Polizei sucht nach nacktem Mann im Wald bei Schneckenhofen

Die Meldung eines 28-Jährigen löst eine groß angelegte Suche in einem Waldstück zwischen Schneckenhofen und Großkötz aus. Was dabei herausgekommen ist.

Ein 28-Jähriger beobachtete im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Schneckenhofen und Großkötz, wie ein nackter Mann in ein südlich angrenzendes Waldstück rannte. Es war unklar, ob der Mann verletzt war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befand, wurden in der Folge umfangreiche Suchmaßnahmen im weiträumigen Gebiet eingeleitet, wie die Polizei berichtet.

Suche zwischen Schneckenhofen und Großkötz liefert keinerlei Erkenntnisse

Neben mehreren Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Günzburg und der benachbarten Dienststellen war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Zudem waren mehr als 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Technischen Hilfswerkes, Bayerischen Roten Kreuzes sowie der Johanniter beteiligt. Des Weiteren wurden insgesamt acht Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln Kleinkötz, Günzburg, Unterallgäu und Augsburg-Stadt, sowie eine Drohneneinheit eingesetzt.

Die intensive Absuche, die bis weit in die Nacht andauerte, ergab letztlich keinerlei Erkenntnisse, dass sich eine Person im Suchbereich in einer hilflosen Lage befunden hatte. (AZ)