Polizei warnt vor Messenger-Betrug im Landkreis Günzburg

Immer wieder bitten Fremde, die sich unter einer unbekannten Nummer als Bekannte oder Verwandte ausgeben, um Geld. Erneut gibt es Fälle im Landkreis Günzburg.

Am Dienstag haben Geschädigte aus dem Landkreis Günzburg auf ihren Mobiltelefonen eine Nachricht in Form einer SMS erhalten. In dieser gab sich ein Betrüger als angeblicher Verwandter aus und forderte die Betroffenen auf, mit ihm über einen bekannten Messengerdienst Kontakt aufzunehmen. Nach Aussage der Polizei erkannten die Geschädigten den Betrug. Die Polizei warnt nun nochmals ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche.

Um Vertrauen zu erwecken, geben die Täter vor, dass sie eine neue Telefonnummer haben und diese den Geschädigten deshalb nicht bekannt sei. Letztlich bitten die Betrüger darum, einen nicht existenten Notfall, eine angeblich notwendige Reparatur oder sonstige offene Rechnungen mittels Überweisung zu bezahlen. Personen, die solche oder ähnliche Nachrichten über SMS oder direkt über einen Messengerdienst erhalten, sollten dies bei der Polizei zur Anzeige bringen. Keinesfalls sollte man ungeprüft irgendwelche Geldüberweisungen für angebliche Verwandte oder Bekannte tätigen. Die Polizei bittet darum, Verwandte und Bekannte auf die Betrugsmasche aufmerksam zu machen. (AZ)