Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Volksverhetzung? Polizei zeigt Teilnehmer von Günzburger Corona-Demos an

Während der Corona-Demo am Dienstag, 21. Dezember 2021, auf dem Wätteplatz in Günzburg wurde dieses Plakat verwendet. Wegen eines anderen, aber ähnlichen Plakats hat die Polizei Anzeige erstattet.

Plus Die Corona-Demos im Kreis Günzburg verlaufen bislang friedlich. Allerdings werden inzwischen Vergleiche zum NS-Regime mit Euthanasie und KZ-Arzt Mengele gezogen.

Von Christian Kirstges

Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sind die Demonstrationen und Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen klein, aber öffentlichkeitswirksam. Nachdem sie im Sommer angesichts der Lockerungen fast verschwunden seien, erhielten sie nun durch die erneut verschärften Maßnahmen wieder deutlichen Zulauf, erklärt Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Auch unangemeldete "Spaziergänge" von Kritikern spielten eine größere Rolle im Bereich des Präsidiums, die Polizei werde davon aber nicht überrascht und habe die Kanäle, in denen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu verabreden, auf dem Schirm. Bislang verliefen die Aktionen und Kundgebungen jedenfalls friedlich, sagt Stabik im Gespräch mit unserer Redaktion - was andernorts inzwischen nicht immer der Fall ist, wie kürzlich beispielsweise in Schweinfurt. Auch im Landkreis Günzburg habe es noch keine Probleme diesbezüglich gegeben. In jedem Fall werde geprüft, ob es strafrechtliche Inhalte bei Redebeiträgen und etwa Schildern gebe. In zwei Fällen aus dem Dezember sieht die Polizei das so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen