Landkreis Günzburg

18:30 Uhr

Probleme junger Fachkräfte bei der Jobsuche: Das kann helfen

Plus Kein Job trotz Abschluss und monatelangem Bewerbungsprozess? Diese Hürden haben junge Arbeitssuchende beim Berufseinstieg. Wie sie überwunden werden können.

Von Nadine Ballweg

Vor knapp sechs Monaten beendete Leonie Rall aus dem Kreis Neu-Ulm ihr Studium. Mit einem Schnitt von 2,2 schloss sie ihren Bachelor in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Neu-Ulm ab. „Der Studiengang war sehr breit gefächert. IT, Gestaltung und BWL – von allem war etwas dabei. Ich dachte, damit stehen mir alle Türen offen“, sagt Rall rückblickend. Dem war nicht so. Seit September 2022 gilt die 25-Jährige mit Wurzeln in Jettingen als arbeitssuchend. Dabei ist der Fachkräftemangel ein allgegenwärtiges Thema – wie kann das sein?

