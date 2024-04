Projekt für mehr Klimaschutz: CO₂-Marktplatz des Landkreises ist online

Über eine Online-Plattform können sich Interessierte im Landkreis Günzburg bezüglich Klimaschutz vernetzen. Auch die bestehenden Projekte suchen noch Unterstützer.

Was haben das Tierheim Günzburg und das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg gemeinsam? Sie sind die ersten Projektinitiatoren auf dem neuen CO₂-Marktplatz des Landkreises Günzburg – ein Projekt, das mit 90 Prozent vom Staatsministerium für Digitales bewilligt und gefördert wird. Beide Einrichtungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz in der Region und hoffen auf weitere Unterstützung.

Unter dem Motto "Gemeinsam geht's" hat der Landkreis Günzburg im vergangenen Jahr den neuen CO₂-Marktplatz ins Leben gerufen, um Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Institutionen im Hinblick auf Klimaschutz zu vernetzen. Jetzt ist die Plattform online, jede und jeder kann sich ab sofort an den unterschiedlichsten Klimaschutzprojekten beteiligen – sei es durch finanzielle Unterstützung, ehrenamtliche Mitarbeit oder Verbesserungsideen. "Unser Ziel ist es, lokalen Klimaschutzprojekten eine Plattform zu geben, CO2 einzusparen und so als Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten", sagt Landrat Hans Reichhart. Die Plattform ist unter folgendem Link abrufbar: https://co2marktplatz.de/

Projekte des Dominikus-Ringeisen-Werks und des Tierheims Günzburg

Das Dominikus-Ringeisen-Werk will im Zuge der Neugestaltung des sogenannten "Grünen Gürtels" im Norden von Ursberg 43 zusätzliche Bäume pflanzen. Hinter dem Haus Dominikus entsteht ein inklusiver Kinderspielplatz, der im rückwärtigen Bereich des Hauses Johannes in einen Generationengarten übergeht. Laut dem Landratsamt werden sogenannte Zukunftsbäume ausgewählt, die den klimatischen Veränderungen in unseren Breiten angepasst sind.

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz plant auch das Tierheim Günzburg. Mit einer Photovoltaikanlage will das Tierheim künftig den benötigten Strom selbst erzeugen. Ein integrierter Speicher soll das Tierheim in Zukunft unabhängiger von den Strompreisen machen. Der selbst erzeugte Strom wird für die Versorgung der betreuten Tiere genutzt und tagsüber möglichst direkt verbraucht. Überschüssiger Strom wird vorrangig in einen Batteriespeicher geladen und steht so für die Nacht zur Verfügung. Ist die Batterie voll, wird der Strom ins Netz eingespeist und vergütet. Zusätzlich ist das System mit einer Notstromfunktion ausgestattet, sodass das Tierheim auch bei Netzausfall autark versorgt werden kann. Eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge ist ebenfalls integriert.

Klimaschutz-Engagement kann auf Wunsch mit CO₂-Siegel gewürdigt werden

Auch lokale Unternehmen und Institutionen können sich an der Plattform beteiligen. Der CO₂-Marktplatz ermöglicht Unternehmen, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu präsentieren und mit der Community ins Gespräch zu kommen. Mit der Teilnahme an der Plattform erhalten Unternehmen, aber auch Privatpersonen, auf Wunsch ein CO₂-Siegel. Damit können sie ihr Engagement im Sinne der Nachhaltigkeit transparent kommunizieren.

"Der CO2-Marktplatz ist mehr als nur eine Plattform. Er ist ein Symbol für unser gemeinsames Engagement für den Umweltschutz und zeigt, dass wir durch gemeinsames Handeln positive Veränderungen bewirken können", sagt Thomas Steigerwald, Klimaschutzmanager des Landkreises Günzburg. Die Plattform vernetzt Menschen, Unternehmen, Vereine und Institutionen im Klimaschutz, schließt damit eine Lücke und bietet neue Möglichkeiten für Klima- und Naturschutzprojekte direkt vor Ort in der Region.

Auf der Internetseite können Interessierte auch ihren individuellen Fußabdruck berechnen. Sie erfahren, wie und wo sie etwas für das Klima tun können und erhalten Tipps für den Umweltschutz im Alltag und für umweltfreundliche Freizeitaktivitäten. (AZ)