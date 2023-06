Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Protest der Apotheken im Kreis Günzburg: Vorgeschmack auf die Zukunft?

Geduldig warten die Patienten an der Notdienstklappe der Bahnhofsapotheke in Günzburg. Die Apotheker Lisbeth Mack und Johannes Huber sind für alle Eventualitäten vorbereitet.

Plus Am Mittwoch fuhren viele Apotheker und Apothekerinnen zum Streik nach Augsburg. Wie die Kunden reagierten, zeigt ein Besuch bei der Notdienstapotheke in Günzburg.

Von Claudia Jahn

Für die Apotheken war der Mittwoch ein historischer Tag in Deutschland. Denn die meisten Apotheken blieben zu, im Landkreis Günzburg wurden alle 20 Apotheken mit Ausnahme des Notdienstes dichtgemacht. Doch wer anlässlich der Protestbewegung der Apotheken übermäßige Schlangen oder aufgebrachte Kunden erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Lisbeth Mack, die als Inhaberin der Bahnhofsapotheke in Günzburg zufällig zum turnusmäßigen Notdienst eingeteilt war, hatte sich auf alle Eventualitäten vorbereitet und stand mit ihrem kompletten Team bereit, sich einem erhöhten Kundenandrang zügig annehmen zu können. Bis zu vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedienten gleichzeitig die vor der Notdienstklappe anstehenden Menschen, die ohne Ausnahme großes Verständnis für die Situation an diesem besonderen Tag zeigten.

Auch die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landkreis Günzburg beteiligten sich an der Protestbewegung der Apotheker in Augsburg. Foto: Jan Jaud

Nach anfänglich verhaltener Kundenfrequenz nahm die Nachfrage im Laufe des Vormittags kontinuierlich zu, wobei etwa die Hälfte der vor der Apotheke wartenden Personen zu den Stammkunden zählten, die im Wissen um den Notdienst sich die benötigten Medikamente in ihrer Hausapotheke besorgten. Die andere Hälfte der Kundschaft waren ausnahmslos Patienten von Günzburger Ärzten, die nach einem Praxisbesuch ihr Rezept sofort einlösen wollten und durch entsprechende Hinweisschilder zur Notdienst habenden Bahnhofsapotheke gelenkt wurden. Auch zwei akute Notfallpatienten, die dringend ein Antibiotikum benötigten, nahmen die Gegebenheiten mit relativer Gelassenheit im Wissen, die benötigten Medikamente zu erhalten.

