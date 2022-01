Prozess: Aggressive Bulldogge beißt kleinen Hund in Krumbach tot

Plus Kind verletzt, Hund gestorben: Die Attacken seiner beiden aggressiven Bulldoggen haben für einen Tierhalter aus dem Kreis Günzburg Folgen.

Richtig teuer wird es jetzt für einen offenbar unbelehrbaren Hundebesitzer im Landkreis Günzburg. Weil durch die Attacken der beiden Bulldoggen des Mannes ein Kind verletzt und ein kleiner Hund totgebissen wurde, hat das Krumbacher Ordnungsamt ein Zwangsgeld und das Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den Halter verhängt. Werden die Strafen nicht gezahlt, droht dem Hartz-IV-Empfänger ein Aufenthalt hinter Gittern.