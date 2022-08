Ärger über Prüfungsausfälle: Fahrlehrer schreiben Brief an Verkehrsministerium

Der Grund für die Probleme bei den praktischen Prüfterminen liegt laut dem Fahrlehrerverband an den verlängerten Prüfzeiten. Könnte der Tüv sein Monopol verlieren?

Die Beschwerden der Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer aus dem Landkreis Günzburg über die Verzögerungen und Absagen der praktischen Führerscheinprüfungen sind jetzt in Berlin gelandet. In einem Brief an den Bundesverkehrsminister Volker Wissing schreibt der Interessenverband Deutscher Fahrlehrer (IDF), mit Sitz in Günzburg, von Beschwerden der Mitglieder "über die mehr als inakzeptable Situation der Zuteilung von Prüfterminen für die praktische Fahrerlaubnisprüfung". Seit über einem Jahr, nahezu täglich, würden den Verband Beschwerden erreichen.

Das Ausmaß um die Praxisprüfungen wird somit immer größer. Erst kürzlich erklärte der Pressesprecher von Tüv Süd, dass wegen Krankheitsfällen eine große Mehrbelastung auf die Sachverständigen, die die Prüfungen abnehmen dürfen, zukommt. Gleichzeitig würden immer mehr Personen den Führerschein machen wollen. Der IDF schreibt "trotz aller Bemühungen" seien die Prüforganisationen "nicht mehr in der Lage, auch nur annähernd zeitnahe Prüftermine an die Fahrschulen zu vergeben beziehungsweise die von den Fahrschulen gewünschte Anzahl an Prüfungen zu berücksichtigen".

Prüfungssituation beim Führerschein deutschlandweit ein Problem

Diese Situation ist nicht nur in Schwaben akut, sondern in "nahezu allen Bundesländern". Der IDF als Interessenvertreter der Fahrlehrerschaft möchte zu einer deutlichen Deeskalation sowohl zwischen Fahrschulen und Prüforganisationen, aber insbesondere auch zwischen Fahrschulen und Fahrerlaubnisbewerbern beitragen.

Denn die Fahrschülerinnen und Fahrschüler sind nicht nur durch teilweise enorm lange Wartezeiten, sondern auch wegen der höheren Kostenbelastung durch zusätzliche Fahrstunden benachteiligt. Laut IDF besteht dieses Problem seit Einführung der verlängerten Dauer der praktischen Fahrerlaubnisprüfung im Januar 2021.

Seit vergangenem Jahr dauert die Praxisprüfung für den Führerschein der Klasse B, also für den normalen Autoführerschein, zehn Minuten länger, nicht mehr 45, sondern 55 Minuten. Das Gleiche gilt auch für den Führerschein der Klasse BE, mit dem man auch Anhänger fahren darf. "Die seither aufzuwendende Mehrzeit pro Prüfungsfahrt konnte von den Prüforganisationen bis heute nicht durch eine Erhöhung der Personaldecke kompensiert werden. Infolge des drastischen Mangels an dafür qualifizierten Fachkräften dürfte dies auch in Zukunft kaum gelingen", schreibt der IDF. Die geäußerten Beschwichtigungen und versprochenen zusätzlichen Anstrengungen wie etwa „Sofortlösungen“ durch eine Ausweitung des Terminangebots auf Samstage oder etwa ein flexibler Einsatz des Prüfpersonals in besonders betroffenen Prüforten zeigten bisher laut IDF keinen positiven Effekt. Die praktikabelste und zeitlich schnellste Lösung sieht der IDF ausschließlich in der Rücknahme der seit Januar 2021 geltenden Prüfzeitverlängerung und/oder in deren zeitlich flexibler Gestaltung.

Fahrlehrerverband plädiert für kürzere Prüfzeiten

So könnte beispielsweise für die Fahrerlaubnisklasse B als Prüfzeit eine Zeitspanne zwischen 30 und 55 Minuten festgelegt werden. Damit wäre es möglich, dass zumindest pro Prüfer und Prüfungstag zwei zusätzliche Termine angeboten werden können. "Diese Maßnahme wäre der Verkehrssicherheit in keiner Weise abträglich, denn unserer Meinung nach sind Fahrerlaubnisprüfer aufgrund ihrer hohen Fachkompetenz sehr wohl in der Lage, auch ohne eine zwingende zeitliche Ausdehnung der Prüfung zu entscheiden, inwieweit der Fahrerlaubnisbewerber imstande ist, verantwortungsbewusst am Straßenverkehr teilzunehmen."

Eine Zulassung weiterer Prüforganisationen war für den IDF bisher kein ernsthaftes Thema. Bisher hat der Tüv in Süddeutschland ein Monopol. Doch erstmals scheint man das infrage zu stellen: "Die nunmehr bereits seit Monaten bundesweit existierenden nicht wirkungsvoll lösbaren Terminprobleme lassen diesen Aspekt für die weitere Zukunft in einem völlig neuen Licht erscheinen", schreibt der Verband.

Um die Situation schnell zu entschärfen, plädiert der IDF erst einmal dafür, die Prüfzeiten wieder zu verkürzen und auf den Stand vor Januar 2021 zurückzuführen: also 45 Minuten für die praktische Prüfung, statt 55. Ob dieser Vorschlag angenommen wird, steht noch nicht fest. Stand Donnerstagabend hat sich weder das Verkehrsministerium noch Wissing persönlich beim IDF gemeldet. Das teilt Robert Klein, der Vorsitzende des IDF mit. Vermutlich könne das auch noch einige Zeit dauern. (mit AZ)