„Rafi, Judenbub“: Autor stellt in Ichenhausen dritten Band vor

Aus dem dritten und letzten Band der Familiensaga ("Rafi, Judenbub") trug Raphael Seligmann in der früheren Synagoge in Ichenhausen vor.

Plus Mit „Rafi, Judenbub“, dem letzten Band seiner Familientrilogie, widmet sich Rafael Seligmann der Rückkehr nach Deutschland. In Ichenhausen stellt er das Buch vor.

Von Helmut Kircher

Heimat. Was bedeutet das? Ist es denn möglich, in ein Land zurückkehren, aus dem man brutal vertrieben wurde? Kann man seine Heimat wechseln „wie ein gebrauchtes Hemd?“ Rafael Seligmann hat sich als Schriftsteller, Sachbuchautor, Journalist, Historiker, Dozent und Herausgeber der Jewish Voice from Germany intensiv mit allen Istzuständen jüdischer Sachlagen und Situationen befasst und ist mit seiner gefestigten Argumentation nicht selten angeeckt.

