Rassistische Beleidigungen auf dem Dorffest: Das ist die Konsequenz

Auf einer Veranstaltung in Unterknöringen im vergangenen Sommer soll auch ein Maßkrug geflogen sein.

Plus Ein Mann beschimpft auf einer Feier in Unterknöringen zwei dunkelhäutige Männer und verletzt einen am Kopf. Dafür wird er bestraft. Doch er legt Einspruch ein.

Von Sophia Huber

Dass es auf Dorffesten auch mal laut wird, kommt öfter vor, gerade wenn Alkohol im Spiel ist. Auf einem Dorffest in Unterknöringen, das Anfang August vergangenen Jahres stattfand, musste sogar die Burgauer Polizei einschreiten. Damals berichteten die Beamtinnen und Beamten von Beleidigungen, einem Faustschlag und einem Wurf mit einem Bierkrug. Ein Mann soll ausgetickt sein, ein zunächst verbaler Streit eskalierte. Der Beschuldigte wurde damals mittels Zeugenaufrufen von der Polizei gesucht.

Inzwischen wurde der Mann gefunden, und nicht nur das: Wenige Monate nach dem Vorfall wurde ein Strafbefehl gegen den heute 32-Jährigen aus dem Landkreis erlassen. Jetzt stand er außerdem vor dem Günzburger Amtsgericht. Der Grund: Er legte Einspruch gegen den damaligen Strafbefehl ein. Was ist auf diesem Dorffest passiert?

