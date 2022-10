Regionale Genusswochen fanden im Landkreis großen Anklang

"Iss doch naheliegend" war das Motto der Herbstkampagne von Donautal-Aktiv. Nun zieht der Verein ein positives Fazit und zeigt auf, wo es noch besser geht.

Vor allem heimische Lebensmittel fanden bei den „Regionalen Genusswochen“ in den Landkreisen Günzburg und Dillingen großen Anklang. Der Dreiklang aus Landschaft, Produkt und Mensch stand dabei im Mittelpunkt aller kulinarischen Aktionen rund um die Donau in Schwaben. Zahlreiche Angebote und Aktionen kamen zusammen und wurden von Donautal-Aktiv im Rahmen der großen Herbstkampagne für regionale Produkte beworben. Angeboten wurden Märkte, Tage der offenen Tür, Mitmachaktionen, Backkurse, Bierwochen, diverse Verkostungen und regionale Speisekarten unter dem Motto „Iss doch naheliegend“.

Produkte aus der Region stoßen auch in Krisenzeiten bei den Menschen auf großes Interesse, so die grundsätzliche Wahrnehmung beim Projektteam von Donautal-Aktiv und den beteiligten Genusspartnern. „Dort, wo ohne Voranmeldung Angebote spontan wahrgenommen werden konnten, war der Zulauf und damit der Erfolg am größten“, resümiert Lothar Kempfle, Geschäftsführer von Donautal-Aktiv. Daraus müsse man lernen und gemeinsam mit den Unternehmen am zukünftigen Angebot feilen.

Partnerbetriebe bündelten ihre Aktionen

Während sich bereits etablierte Märkte wie der Apfel- und Kartoffelmarkt beim Mooseum in Bächingen, der Regionalmarkt am Nordfelderhof oder der Klostermarkt in Wettenhausen ins Programm eingebracht haben, wagten auch einzelne Betriebe ein umfangreicheres Angebot und hatten Erfolg. So bündelte Verena Seifried einige Partnerbetriebe in Gundelfingen zu einem gemeinsamen Tag der offenen Tür und wurde mit vielen Besuchern belohnt. Auch eine ganze Reihe von Bäckereien zeigten, wie man mit regionalen Aktionsprodukten gemeinsam auftreten und gleichzeitig seine Individualität herausstellen kann.

Wenn auch nicht auf Anhieb alles so gelang, wie man es sich vorstellt hatte, wertet das Team von Donautal-Aktiv die Genusswochen als Erfolg. Denn auch für den Donautal-Radelspaß, der inzwischen ein Großevent ist, musste in den Anfangsjahren Lehrgeld bezahlt werden. „Das ist ganz normal“, sagt Lothar Kempfle.

Alle Informationen zum Projekt Regionale Identität, das vom Bayerischen Heimatministerium gefördert wird, sind unter www.donautal-aktiv-genuss.de abrufbar. Hier sind auch die mitwirkenden Genusspartner der Region zu finden. Auf Instagram kann die begleitende Kampagne mit vielen Bildern und Filmen unter #WirmachenGenuss nachverfolgt werden. Gleichzeitig erhält man dabei einen breiten Einblick in die heimische Lebensmittelbranche. (AZ)