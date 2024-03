Landkreis Günzburg

12:00 Uhr

Rekordjahr für den Tourismus im Kreis Günzburg

Plus Im Jahr 2023 übernachteten so viele Menschen wie noch nie im Landkreis. Was es dieses Jahr neues gibt - und wo die Reise für den Tourismus in der Region hingeht.

Von Rebekka Jakob

Nicht nur das Legoland baut Rekord auf Rekord - auch der Tourismus im Landkreis profitiert kräftig vom Erfolg des Freizeitparks. Das geht aus den Zahlen hervor, welche die Regionalmarketing Günzburg jetzt im Rahmen des Touristischen Jahresauftakts vorgestellt hat. Der bisherige Höchststand an Besucherzahlen, den der Klötzchenpark im vergangenen Jahr verzeichnet hatte, schlägt sich auch in den Übernachtungszahlen im Kreis Günzburg nieder.

Landrat Hans Reichhart sieht diesen Erfolg als Gemeinschaftsleistung an, wie er in dem Online-Termin sagte. "Wir haben hier im Landkreis Günzburg etwas zu bieten und wir können als Region stolz darauf sein, was wir geschaffen haben." Mit 992.330 Übernachtungen im vergangenen Jahr haben die Anbieter im Landkreis die Ergebnisse der Vor-Corona-Jahre getoppt. Bemerkenswert ist die Steigerung seit der Eröffnung des Freizeitparks im Jahr 2002: Im Vorjahr wurden 275 Prozent mehr Übernachtungen registriert als vor 22 Jahren. Bei den Gästeankünften im Landkreis wurde nach 2018 das zweitbeste Ergebnis erzielt, so Carina Berei vom Team Tourismus der Regionalmarketing, die Zahlen und Fakten präsentierte.

