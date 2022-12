Rettungskräfte aus dem Kreis Günzburg sind auf Böller-Einsätze vorbereitet

Plus Raclette, Raketen und dann Rettungswagen? Während an Silvester im Landkreis ausgelassen ins neue Jahr gefeiert wird, sind die Einsatzkräfte gewappnet.

Zündeleien mit Böllern, Raketen und Krachern, aber auch der ein oder andere Tropfen Alkohol könnten den Einsatzkräften des Landkreises Günzburg eine lange Nacht bescheren. Womit Feuerwehr und Rettungskräfte in dieser Silvesternacht rechnen und wie sie selbst feiern.