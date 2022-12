Rezepte vom Vizemeister: So gelingt ein Drei-Gänge-Weihnachtsmenü vom Grill

Von Felix Gnoyke - vor 17 Min. Artikel anhören Shape

Das Weihnachtsessen ist für viele Menschen eine traditionelle Angelegenheit. Doch wer Neues wagt und den Grill nicht scheut, wird mit diesem Menü seine Freude haben.

Würstchen mit Kartoffelsalat, Raclette, Fondue oder doch der aufwendige Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen. Viele Familien in Deutschland haben ihre ganz eigene Weihnachtstradition – mal mehr, mal weniger aufwendig. Doch eines haben fast alle davon gemeinsam: Sie werden klassischerweise in der Küche zubereitet. Dass es auch anders gehen kann, zeigt Patrick Schlaffer, der mit seinem Team bei der ersten Teilnahme an der bayerischen Grillmeisterschaft direkt den zweiten Platz belegte. Der 34-Jährige hat ein Weihnachtsmenü für den Grill entwickelt, "das jeder machen kann". Als Vorspeise gibt es Lachs im Blätterteig auf einem Rucola-Granatapfelsalat, zum Hauptgang eine Flanksteakroulade mit Glühweinjus und gesmoktem Kartoffelstampf und als Dessert einen Bratapfel mit Tonkamascarpone-Nockerl. Hier erfahren Sie, wie es gelingt.

