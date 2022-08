Roland Wöhrle meistert mit dem Fahrrad den Jakobsweg

Roland Wöhrle erkundet mit dem Fahrrad den Jakobsweg und eine Gegend, in der er vor über 40 Jahren ein knappes Jahr zu Hause war. Wer erinnert sich dort an ihn?

Schon sehr lange hegte Roland Wöhrle aus Günzburg den Traum, den Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien per Fahrrad zu bewältigen. Ende Mai dieses Jahres war es so weit. Die Planung des Rentners stand, die Ausrüstung war komplett (kein E-Bike!), am 28. Mai startete das Projekt Jakobsweg, in der ersten Woche noch zu zweit, dann für den Rest der Reise allein.

Auf dem Bodensee-Radweg geht es von Günzburg über Ulm nach Meersburg an den Bodensee, weiter nach Lausanne, über Lyon bis nach Arles und dann am Canal du Midi nach St.-Jean-Pied-de-Port: wunderschöne Strecken, die alle ein Teil des europäischen Jakobswege-Netzes sind. St.-Jean-Pied-de-Port in den Pyrenäen ist der offizielle Startpunkt des Camino Frances, des klassischen Jakobsweges. Auf 800 Kilometern verläuft er quer durch den spanischen Norden bis Santiago de Compostela.

Gebirgspässe als Bewährungsprobe

Die größten Bewährungsproben sind sicher die hohen Gebirgspässe, die überwunden werden müssen: Pyrenäen, Montes de Leon und das Kantabrische Gebirge. Manche Schiebephasen mussten eingelegt werden. Zudem die große Hitze in der Hochebene, wo es selten Schatten gibt. Als Fußgänger muss das eine wahre Prüfung sein. Endlos geradeaus laufen, während die Sonne gnadenlos ihre Wärme abgibt. Kein Schatten, keine Abwechslung. Diese Strecke ist wohl einer der schwersten für Fußgänger. Mit dem Fahrrad fand Roland Wöhrle es dagegen angenehm.

11.000 Höhenmeter in 67 Tagen

Der Rentner bewältigte auf seiner Tour mehr als 11.000 Höhenmeter und war bis zur Ankunft in Santiago de Compostela 67 Tage unterwegs, inklusive 13 Ruhetage. Auch die Reise in die Vergangenheit in das kleine Örtchen Salas de la Ribera fand ein Happy End. Dort wohnte Roland Wöhrle vor über 40 Jahren während seiner Studienzeit, um dort seine Diplomarbeit als Geologe zu machen. Man erinnerte sich tatsächlich an ihn und er verbrachte zwei wunderschöne Abende mit den Freunden von damals. Man tauschte Telefonnummern aus.

Am 2. August hat Roland Wöhrle Santiago de Compostela erreicht: „Und dann war ich plötzlich da und stand etwas verloren vor der riesigen Kathedrale. Im Pilgerbüro hatte ich mir meine Urkunde abgeholt. Welchen Grund ich denn hatte, fragte der Mensch am Schalter. Ja, welchen Grund hatte ich? Ich wusste es in dem Moment gar nicht so genau und antwortete etwas mit Neugier und Sport. Und auch meine Gefühle waren eher zwiespältig: Eine Mischung aus Einsamkeit, denn ich kannte hier niemanden, aber auch Freude über das Erreichte, Traurigkeit über das Ende.“ Nach 3041 Kilometern beendete Wöhrle gesund und ohne jede Panne die Tour am Kap Finisterre, dem offiziellen Ende des Jakobsweges. (AZ)

