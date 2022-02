Sattelzüge mit defekten Reifen auf A8 unterwegs

Warum die Schwerverkehrskontrollgruppe der Polizei nach Überprüfungen bei Leipheim das eine Mal auf ein Anzeige verzichtet, das andere Mal aber nicht.

Gleich bei zwei verschiedenen Kontrollen ausländischer Sattelzüge auf der Tank- und Rastanlage Leipheim am Mittwochnachmittag stellten die Beamten der Verkehrspolizei Neu-Ulm defekte Reifen fest. So wurden bei einem türkischen Sattelzug Beschädigungen an zwei Rädern festgestellt, die bis auf die Karkasse des Reifens Auswirkungen hatten. Da diese Schäden nur mit geübtem Auge zu erkennen waren, wurde auf eine Bußgeldanzeige verzichtet. Stattdessen geleitete die Polizei den 60-jährigen Kraftfahrer zum nächsten Reifendienst, um die Schäden dort beheben zu lassen. Anders bei einem 45-jährigen Kraftfahrer. Bei dessen Sattelzug aus Italien wurden auf drei Rädern derart massive Beschädigungen festgestellt, die schon ein Laie und – so die Polizei – "sicherlich auch jeder Berufskraftfahrer erkennt". Hier wurde eine Sicherheitsleistung im niederen dreistelligen Bereich einbehalten und ebenfalls eine Eskorte zum Reifendienst gestellt. Dort angekommen, stellte ein Mechaniker zudem fest, dass auch ein Defekt an der Bremsanlage vorlag. Bis zur Reparatur wurde die Weiterfahrt untersagt. (AZ)