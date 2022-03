Scheinwerfer gegen Wildtiere am Grundstück bringen Mann vor Gericht

Plus Ein 59-Jähriger hat wegen seiner Vergrämungstaktik wiederholt Ärger mit dem Landratsamt und schlittert vor dem Amtsgericht nur knapp an einem Bußgeld vorbei.

Ein landschaftlich schön gelegenes, beschauliches Dorf am Ostrand des Landkreises Günzburg: Aber der friedliche Eindruck täuscht. Denn ein Grundstücksbesitzer nutzte eine unzulässige Vergrämungstaktik. Mit strahlendem Licht ging er gegen Wild vor, das seinem Anwesen zu nahe kam. Ein Jagdpächter kam nicht mehr zum Schuss und meldete den Fall beim Landratsamt. Weil der 59-Jährige dem verhängten Bußgeld widersprach, musste sich jetzt Amtsrichterin Julia Lang mit dem ungewöhnlichen Fall befassen.