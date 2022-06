Schockanrufe von Betrügern im Landkreis Günzburg

Drei Personen aus dem Landkreis Günzburg fallen einem Betrugsversuch zum Opfer. Die Betrüger nutzen perfide Mittel, um ihr Gegenüber zu überrumpeln.

Einer Mutter aus Günzburg fiel gestern fast der Hörer aus der Hand, als sie einen Telefonanruf entgegennahm. Am anderen Ende der Leitung war eine Betrügerin, die sich für ihre Tochter ausgab. Wie die Polizei mitteilte, äußerte die angebliche Tochter, dass sie aufgrund eines Verkehrsunfalles in eine Notsituation geraten war und sich nun bei der Polizei befinden würde. Nicht zuletzt aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannte sie rechtzeitig den Betrugsversuch und beendete das Telefonat.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Jettingen Scheppach. Laut Polizeiangaben erhielten zwei Männer aus Jettingen Freihalden unabhängig voneinander einen Schockanruf. Bei beiden meldete sich am Telefon eine Frau mit weinerlicher Stimme. Beides Mal wurde behauptet, dass es sich bei der Anruferin um die Tochter handeln würde. Diese habe einen schweren Unfall gehabt. Danach übernahm ein Mann das Gespräch. Dieser behauptete, Staatsanwalt zu sein. Als die Angerufenen nachfragten, was passiert sei, wurde aufgelegt. Eine Geldforderung gab es nicht. Allerdings waren nach dem Anruf beide Männer sehr aufgewühlt. Beide konnten ihre jeweilige Tochter dann selbst telefonisch erreichen. Beiden ging es gut. Keine hatte einen Unfall gehabt. Beide Männer wandten sich an die Polizei in Burgau und erstatteten Anzeige.

Polizei warnt vor Betrugsmaschen am Telefon und rät aufzulegen

Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser bekannten Betrugsmasche. Die Täter geben sich als Angehörige oder Bekannte aus und täuschen vor, dass sie sich in einer Notsituation befinden würden. Letztlich versuchen sie auf diese Art und Weise zu erreichen, dass von den Geschädigten Geld überwiesen wird. Die Polizei weist darauf hin, solche Telefonate unverzüglich zu beenden und anzuzeigen. Am Telefon sollten keinerlei persönliche Daten übermittelt werden. Ebenso sollten keine Angaben bezüglich vorhandener Geldbeträge oder sonstiger Wertgegenstände gemacht werden. (AZ)