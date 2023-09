Landkreis Günzburg

vor 48 Min.

Schon nach wenigen Tagen gibt es Anzeigen wegen zerstörter Wahlwerbung

Plus Heruntergerissene Poster, beleidigende Schmierereien und sogar ein Hakenkreuz: Ein Streifzug durch den Landkreis zeigt (teils) ein wüstes Bild von Wahlplakaten.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

Der Franz Josef Strauß, der von einem großflächigen Plakat am Ortseingang Thannhausen auf die Straße blickt, wäre wenig erfreut über das, was sich vor wenigen Tagen einige Kilometer weiter abgespielt hat. "Wir wollen mit Rechtsradikalen nichts zu tun haben", steht als Zitat des 1988 verstorbenen ehemaligen CSU-Vorsitzenden auf dem Plakat am Augsburger Berg. Ein ähnliches Foto von ihm wurde in Burgau beschmiert, darauf stand in schwarzen Buchstaben " AfD", das " CSU" wurde durchgestrichen.

Seit einigen Wochen ist der Landtagswahlkampf im Kreis Günzburg in vollem Gange. Dazu gehört auch, dass seit spätestens Anfang September kaum eine Straßenlaterne im Landkreis mehr frei ist: Die Parteien, die am 8. Oktober zur Landtags- und Bezirkswahl antreten, haben ab sechs Wochen vor dem Termin damit begonnen, ihre Wahlwerbung anzubringen. Besonders früh waren es in Günzburg die CSU und die AfD. Doch kaum hängen die ersten Plakate – schon gibt es Beschädigungen und Schmierereien. Manche sind sogar volksverhetzend. Die Stirn von Marina Jakob, Freie-Wähler-Direktkandidatin, wurde auf einem Plakat in Günzburg mit einem Hakenkreuz versehen. Wenige Stunden später ist das Poster am Lannion-Platz ausgetauscht. Auch andere Parteien sind von Zerstörungen betroffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen