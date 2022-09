Schon wieder mehrere Schockanrufe im Kreis Günzburg

Immer wieder versuchen Trickbetrüger, mit Schockanrufen schnell an Geld zu kommen. Auch im Chat ist man sich vor Betrügereien nicht sicher.

Anrufer haben sich im Landkreis Günzburg bei mehreren Personen als Verwandte oder Polizisten ausgegeben, um an Geld zu kommen. Am Donnerstag erhielten gleich mehrere Landkreisbewohner solche dubiose Anrufe, bei denen sich die Täter als Beamte ausgaben und vortäuschten, dass nahe Verwandte einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Laut Polizeiangaben erzählten die Betrüger die Lüge, dass eine Verhaftung der Verwandten nur durch Zahlung einer Kaution verhindert werden könnte. Auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannten alle Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten jeweils das Telefonat.

In einem anderen Fall erhielt eine Günzburgerin von einem Betrüger mittels eines bekannten Messenger-Dienstes auf dem Mobiltelefon eine Nachricht. Der Täter gab sich als Verwandter aus und gab vor, dass er eine neue Mobilfunknummer habe und deshalb nicht an der Nummer zu erkennen sei. Wie die Polizei berichtet, wollte der Betrüger, dass die Geschädigte für ihn eine Rechnung bezahlt, da er angeblich keinen Zugriff auf sein Online-Banking habe. Auch in diesem Fall reagierte die Günzburgerin besonnen und ging auf die Forderung nicht ein.

Polizei in Günzburg warnt vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt nochmals nachdrücklich vor dieser gängigen Betrugsmasche. Die Betrüger geben sich als Verwandte und/oder Polizeibeamte, auch als Staatsanwälte aus und täuschen vor, dass ein Verwandter sich in einer Notlage befinden würde. Die Polizei weist daraufhin, solche Anrufe sofort zu beenden. Zudem sollten am Telefon keinerlei Angaben gemacht werden. (AZ)