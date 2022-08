Schützen aus dem Landkreis Günzburg als Medaillensammler in Bayern

Plus Viele Schützen aus den drei Gauen im Landkreis Günzburg zeigen sich bei den Bayerischen Meisterschaften treffsicher. Einige holen sogar Titel.

Die Bayerischen Meisterschaften 2022 der Sportschützen sind weitgehend abgeschlossen. Neben mehreren Mitgliedern des Luftpistole-Bundesligisten SV Waldkirch schnitten dort weitere Starter aus dem Landkreis Günzburg erfolgreich ab. Zum Beispiel Anton Schumacher von Alpenrose Gundremmingen. Er holte den Titel in der Disziplin 50 Meter Kleinkaliber liegend in der Klasse Junioren I.