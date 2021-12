Landkreis Günzburg

vor 29 Min.

Schulamt greift bei Testverweigerern im Kreis Günzburg durch

Plus Von 14 Fällen weiß das Schulamt in Krumbach, in denen Eltern ihre Kinder nicht in den Unterricht schicken. Welche Strafen ihnen jetzt drohen und wie es in der Szene aussieht.

Von Sophia Huber

Schon seit mehr als einem Monat schwänzen mindestens 14 Kinder im Landkreis Günzburg offiziell die Schule. Nicht etwa heimlich, um sich mit Freunden im Park zu treffen, sondern im Wissen oder sogar wegen der Entscheidung ihrer Eltern. Seit dem Ende der Allerheiligenferien haben Schülerinnen und Schüler in Bayern, die einen Corona-Test ohne ersichtlichen Grund verweigern, keinen Anspruch mehr auf Distanzunterricht. Die Schulpflicht gilt. Dennoch weigern sich auch in der Region einige Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken, da sie dort einen regelmäßigen Corona-Test vorweisen oder auch Masken tragen müssen. Bei einigen Eltern, auf die das zutrifft, ist mittlerweile ein Schreiben des Schulamtes im Briefkasten gelandet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen