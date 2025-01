Schulen bleiben im Haushalt von gravierenden Kürzungen verschont

Trotz finanziell schwieriger Zeiten will der Landkreis Günzburg in den Schulen weiterhin bestmögliche Voraussetzungen bieten. „Wir wollen die Bildungslandschaft stärken“, sagte Kämmerer Fabian Ruf in der gemeinsamen Sitzung des Schul-Kultur- und Sportausschusses und des Kreisausausschusses. Zwar konnten nicht alle Wünsche erfüllt werden, so Ruf, „doch wir haben in den Budgetverhandlungen vieles auf den Prüfstand gestellt und keine Schule über Gebühr belastet“. Mit einem Haushaltsvolumen von 17,87 Millionen Euro im 205-Millionen-Etat sind die Aufgaben als Schulträger einer der „intensivsten Bereiche“, wie Landrat Hans Reichhart (CSU) sagte. Im Vorjahr hatte die Summe 17,62 Millionen Euro betragen. Kürzungen bei Schule und Bildung seien immer schmerzhaft, betonte der Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Kurt Schweizer. „Ich glaube jedoch, wir haben es ausgewogen hinbekommen.“

