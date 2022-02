Schulkinder bleiben auch im Kreis Günzburg Verlierer der Pandemie

Plus Fast alle Schutzkonzepte während der Corona-Pandemie kamen zu spät. Im Kreis Günzburg wird vor allem an drei Punkten deutlich, woran es gescheitert ist.

Es klingt fast schon wie ein Mantra, das sich die bayerische Regierung seit Monaten immer wieder selbst predigt: „Die Schulen müssen offen bleiben“. Prinzipiell richtig. Aber um offene Schulen in einer vierten Welle gewähren zu können, hätte Bayern etwas früher an geeignete Schutzmaßnahmen denken müssen. Sonst nimmt man das in Kauf, was gerade passiert: Die Schulen werden durchseucht. Es ist eine Pandemie, in der alle lernen müssen. Ausnahmezustände, die man vor fünf Jahren vielleicht noch nicht kommen sah. Aber dieses Argument gilt nach über zwei Jahren Pandemie nicht mehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen