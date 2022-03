Schweißarbeiten lösen Heckenbrand in Gundremmingen aus

Schweißarbeiten an einem Hoftor haben in Gundremmingen Folgen. Es muss sogar die Feuerwehr ausrücken.

Ein Hausbesitzer führte am Freitagnachmittag Schweißarbeiten an seinem Hoftor aus. Durch den Funkenflug wurde die Hecke des Nachbarn in Brand gesetzt. Der Verursacher wurde bei seinen Löschversuchen durch die alarmierte Feuerwehr Gundremmingen unterstützt. Der entstandene Schaden dürfte sich dank des schnellen Eingreifens nur auf etwa 100 Euro belaufen, schätzt die Polizei. (AZ)