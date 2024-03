Schwerpunktthema der Gesundheitsregion Plus ist Frauengesundheit

Das Gesundheitsforum der Gesundheitsregion Plus im Landkreis Günzburg rückt außerdem das Thema Ausbildung in den Mittelpunkt.

Sie bringen die regionalen Akteure des Gesundheitswesens im Landkreis Günzburg an einen Tisch: Die Gesundheitsregion Plus im Landkreis hat sich nach einer pandemiebedingten Pause neu aufgestellt. Kernstück der Gesundheitsregion Plus ist das Gesundheitsforum als zentrales Leitungs- und Steuerungsgremium. Dieses Gremium, das aus den relevanten regionalen Akteuren des Gesundheitswesens besteht, behandelt wesentliche politikrelevante Themen der Gesundheitsförderung und Gesundheitsversorgung behandelt.

Hermann Keller und Anna-Maria Margraf sind die neuen Ansprechpartner der Gesundheitsregion Plus. Foto: Landratsamt Günzburg

Anna-Maria Margraf und Hermann Keller von der Gesundheitsregion Plus hatten vor Kurzem in die Kreisklinik Günzburg zum Gesundheitsforum geladen. Schwerpunktmäßig wurden die Themen Ärztegewinnung und -bindung sowie Fachkräftesicherung in der pflegerischen Versorgung behandelt. Hier soll ein Ausbildungsverbund wesentliche Vorteile für die Auszubildenden, aber auch für die Ausbildungseinrichtungen bieten. In Sachen Gesundheit hat der Landkreis Günzburg mit zwei Pflegeschulen, vier Kliniken/stationären Akutpflegeeinrichtungen sowie elf stationären Langzeitpflegeeinrichtungen und sieben ambulanten Diensten/Tagespflegen bereits ein großes Ausbildungsangebot zu bieten. Durch Vernetzung sollen Synergieeffekte verstärkt werden.

Frauengesundheit ist Schwerpunkt in diesem Jahr

Aber auch andere Projekte wie „GutePflege-Lotsen“ in Zusammenhang mit dem seniorenpolitischen Gesamtkonzept des Landkreises Günzburg wurden thematisiert.

Das Schwerpunktthema der Gesundheitsregion Plus in diesem Jahr lautet: Frauengesundheit – ein Leben lang. Hier geht es um gesundheitliche Besonderheiten und Krankheiten, von denen nur Frauen betroffen sind, aber auch um Erkrankungen, die bei Frauen häufiger oder in anderer Form als bei Männern auftreten. Außerdem soll eine Arbeitsgruppe einen Online-Facharzt-Wegweiser für die Bürger auf den Weg bringen. Das Gesundheitsforum findet jedes Jahr statt. (AZ)