Seit 40 Jahren findet der Musikalische Frühling im Landkreis Günzburg statt

Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang. Musikalisch verschafft sich der Lenz ab Samstag, 29. März Gehör – denn an diesem Tag startet der „Musikalische Frühling“ im Landkreis Günzburg mit einem Konzert unter dem Titel „Musikalisches Opfer und Choralsätze von Johann Sebastian Bach“. Das Kammermusikensemble „Erich Broy & Friends“ und der Projektchor der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Günzburg gestalten dieses Werk. Beginn ist um 18 Uhr in der Auferstehungskirche Günzburg.

Die Veranstaltungsreihe wird von der Sparkasse Schwaben-Bodensee und dem Landkreis Günzburg gefördert und steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Hans Reichhart. Dieser lädt herzlich zu den Konzerten ein und lobt das Engagement der Chöre, Orchester und Ensembles: „Jedes Jahr gelingt es den Veranstaltern wieder, Konzerte auf hohem musikalischem Niveau zu organisieren und somit wesentlich zum kulturellen Leben in unserer Region beizutragen. Dies gilt insbesondere in diesem Jahr, in dem wir auf 40 Jahre ‚Musikalischer Frühling‘ zurückblicken können. Allen Beteiligten ist es zu verdanken, dass dieser besondere kulturelle Schatz mit Leben gefüllt wird.“

Musikalischer Frühling im Kreis Günzburg: Das Programm im Überblick

Sonntag, 30. März, 18 Uhr: Klangwelten-Kammermusikkonzert der Städtischen Musikschule Günzburg, Aula des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg.

Sonntag, 30. März, 18 Uhr: „Lebenswege – Freud und Leid, Träume und Hoffnungen auf der Straße des Lebens“, Schwäbische Chorgemeinschaft Ichenhausen, Stadtpfarrkirche Ichenhausen.

Sonntag, 6. April, 18 Uhr: W. A. Mozart – Requiem, Kammerchor Burgau, Stadtpfarrkirche Burgau.

Samstag, 12. April, 19 Uhr: 137. Stunde der Kirchenmusik, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Leipheim, St. Veitskirche Leipheim.

Ostermontag, 21. April, 16 Uhr: Hosianna – Österliches Festkonzert, Thomas Seitz (Trompete), Frauenkirche Günzburg.

Sonntag, 27. April, 16 Uhr: „Himmlische Klänge“, Corda Vocale, Evangelische Kirche Burgau.

Sonntag, 4. Mai, 18 Uhr: Konzert junger Talente, Musikschule Kötz-Bubesheim, Alois-Kober-Grundschule Kötz.

Samstag, 10. Mai, 20 Uhr: Bühne frei für das Sommerkonzert der großen BFSM-Ensembles, Berufsfachschule für Musik Krumbach, Stadtsaal Krumbach.

Sonntag, 11. Mai, 17 Uhr (Muttertag): Gioachino Rossini – Petite Messe solennelle, Heilig Geist Ensemble Günzburg, Heilig-Geist-Kirche Günzburg.

Sonntag, 25. Mai, 15 Uhr: „Klangvoll romantische Bande – Fanny&Felix Mendelssohn und Clara&Robert Schumann im Dialog“, camerata vocale Günzburg, Kaisersaal im Kloster Wettenhausen.

Samstag, 31. Mai, 19.30 Uhr: Kult trifft Musik, Smile a While, Donau-Lichtspiele Offingen.

Sonntag, 1. Juni, 16 Uhr: „Wien, Wien, nur du allein …“, Brigitte Thoma (Sopran), Ehemalige Synagoge Ichenhausen.

Samstag, 21. Juni, 19 Uhr: „Ave Maris Stella“, Musica Antiqua Ensemble Günzburg, Kath. Kirche im BKH Günzburg.

Sonntag, 22. Juni, 17 Uhr: Meditation, Stefan Barcsay, Apostelkirche Krumbach.

Samstag, 5. Juli, 19 Uhr: My spirit sang all day, Vocal-Ensemble Hochwang, Frauenkirche Günzburg.

Die Broschüre kann voraussichtlich ab der 11. Kalenderwoche im Internet heruntergeladen werden unter: www.landkreis-guenzburg.de/landkreis/kultur/musikalischer-fruehling Auskünfte erteilt das Landratsamt Günzburg unter der Telefonnummer 08221/95 158 oder per E-Mail an k.seybold@landkreis-guenzburg.de.