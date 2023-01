Seniorin aus Ichenhausen verliert viel Geld wegen Betruges durch Enkeltrick

Eine 72-jährige Ichenhausenerin verliert durch einen Enkeltrick Bargeld im fünfstelligen Wert. Die Polizei erwähnt viele Betrugsversuche und warnt vor dieser Masche.

In mehreren Fällen erhielten am Mittwoch und Donnerstag Mitbürger auf ihre Mobiltelefone Nachrichten ihrer angeblichen Kinder und Enkel mit der Masche: „Hallo … mein Handy ist kaputt …“. Zu leichtgläubig zeigte sich eine 72-jährige Seniorin aus Ichenhausen, die prompt auf diese Masche hereinfiel. Laut Polizeiangaben erkannte sie den Betrug erst, nachdem sie bereits mehrere Überweisungen im Wert von fast 4.000 Euro getätigt hatte. Aufgrund ihres daraufhin überzogenen Kontos konnte eine weitere Überweisung von fast 2.000 Euro nicht mehr ausgeführt werden.

Ein 83-jähriger Rentner aus dem Bibertal durchschaute unterdessen einen ganz ähnlichen Betrugsversuch und nahm keinen Kontakt mit dem Absender auf. Gleichfalls veranlasste eine 82-jährige Leipheimerin auf eine SMS nichts weiter. Wie die Polizei mitteilte, war auch eine 66-jährige Ichenhauserin gewieft und ging nach einem kurzen Chat mit dem angeblichen Kind auf die gestellte Bitte, an eine ausländische Bankverbindung einen vierstelligen Betrag anzuweisen, nicht ein.

Polizei in Günzburg warnt vor Betrugsmasche

In diesem Zusammenhang weist die Polizei in Günzburg nochmalig auf diese Betrugsform hin. Die Kriminellen geben sich als Tochter, als Sohn oder als ein anderes Familienmitglied aus. Im Rahmen der Kontaktaufnahme wird zumeist vorgegaukelt, eine neue Handynummer zu haben, da das alte Gerät defekt sei. Im weiteren Verlauf wird dann erklärt, dass auf dem neuen Handy (noch) kein Online-Banking möglich sei und es wird um Überweisung eines Rechnungsbetrages gebeten. Dies sei natürlich sehr dringend. Schützen kann man sich vor derartigen Betrugsfallen mit einfachen Mitteln: Nicht unter Druck setzen lassen, ein gesundes Misstrauen an den Tag legen und den angeblichen Angehörigen unter der altbekannten Nummer kontaktieren. (AZ)