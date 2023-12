Sexualdelikt an Badesee: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Über eine Dating-Plattform lernten sie sich kennen, dann soll ein 23-Jähriger eine 18-Jährige auf dem Parktplatz eines Badesees sexuell missbraucht und gewürgt haben.

Eine 18-Jährige hat am vergangenen Sonntag bei der Polizei eine Anzeige wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gegen einen 23-Jährigen erstattet. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm ermittelt. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wie die Kripo am Freitag mitteilt.

Der Tatverdächtige und die Geschädigte lernten sich laut Polizeibericht wenige Tage zuvor über eine Online-Dating-Plattform kennen und vereinbarten ein Treffen. Nach anfänglichen Gesprächen fuhren der Tatverdächtige und die Geschädigte auf den Parkplatz eines Badesees. Hier soll es gegen den Willen der jungen Frau zu sexuellen Handlungen und Gewalteinwirkung des Tatverdächtigen gekommen sein. Unter anderem soll der Beschuldigte die 18-Jährige mehrfach gewürgt haben.

Mutmaßliche Vergewaltigung im Kreis Günzburg: Verdächtiger in U-Haft

Aufgrund der Angaben der Geschädigten und der kriminalpolizeilichen Ermittlungen identifizierten die Beamten der Kriminalpolizei Neu-Ulm den Tatverdächtigen. Die sachleitende Staatsanwaltschaft Memmingen erwirkte beim Amtsgericht Memmingen einen Untersuchungshaftbefehl sowie ein Durchsuchungsbeschluss gegen den 23-Jährigen.

Ermittler vollzogen diese Beschlüsse am Donnerstag und führten den Tatverdächtigen der Haftrichterin beim Amtsgericht Memmingen vor. Diese erließ einen Haftbefehl. Der 23-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (AZ)